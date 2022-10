Bari | condannato l’oncologo che truffava i pazienti con farmaci “miracolosi” Chi è il dottor Rizzi video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 25 ottobre 2022) E’ statoa 9 anni di reclusione in primo grado dal Tribunale diGiuseppe, già dirigente medico in servizio nell’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ del capoluogo pugliese, arrestato dai carabinieri il 29 maggio del 2021 poiché avrebbe truffato nel corso degli anni diversi malati di tumore, anche terminali, che si sarebbero rivolti a lui e ai quali avrebbe promesso cure miracolose capaci, a suo dire, di farli guarire dal cancro. In particolare si sarebbe fatto pagare profumatamente per alcune iniezioni di un farmaco la cui somministrazione è prevista a titolo gratuito in quanto a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Ma le vittime avrebbero corrisposto anche regalie varie e altre utilità.incassava soldi per cure truffaldine I ...