Barcellona | i tifosi scelgono gli oggetti da esporre nel museo del club

La Gazzetta dello Sport

Tre pezzi di storia tra cui scegliere, tre cimeli conservati dale pronti a essere esposti nel museo del club. A scegliere quale, però, saranno iin possesso di fan token tramite uno dei tanti sondaggi disponibili sull'app di gettoni digitali. Si ...... con Bayern Monaco eche alla partenza erano le grandi favorite. "Dobbiamo vincere domani e regalare questa grande soddisfazione alla società, aie a noi stessi, sappiamo quanto ... Tifosi costretti a dire no al nerazzurro: tentazione maglie Real nella bolgia del Camp Nou "Vogliamo fare la miglior partita possibile, non soltanto per il Plzen, ma anche per la Repubblica Ceca in generale". E' il messaggio inviato in conferenza stampa da Ludek ...L'iniziativa della società blaugrana offre la possibilità di votare fra tre cimeli della storia catalana. A collocarlo sarà poi proprio un possessore di fan token ...