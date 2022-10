Bagnoli | parte la gara da 269 milioni per il risanamento del parco

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Eppur si muove, si potrà dire. La strada per giungere al rilancio dicon il completamento delle bonifiche ambientali è ancora lunga. Ma, dopo la “bonifica giudiziaria” realizzata dal sindaco Gaetano Manfredi nelle vesti di commissario straordinario di Governo con la chiusura dei contenziosi con soggetti pubblici che hanno consentito al Comune di Napoli di risparmiare 80di euro, si registra un nuovo, concreto passo in avanti.oggi, infatti, laindetta da Invitalia da 269di euro per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento congiunto di servizi tecnici di progettazione esecutiva, servizi e lavori, per gli interventi di bonifica delurbano, bonifica del sedime delle infrastrutture e realizzazione di ...