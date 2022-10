Azienda speciale consortile B02 | nominato il nuovo presidente del cda

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Nel tardo pomeriggio di ieri, presso la sala consiliare di San Giorgio del Sannio, in via Mazzini, si è svolta l’assemblea dei sindaci dei 19 Comuni afferenti all’Ambito B2, che si è pronunciata sulle nomine deldel Consiglio di Amministrazione, dei membri del CdA dell’B2 e deldell’Assemblea dei Sindaci. La dott.ssa Alessia Accettola, in carica comedel CdA dalla costituzione dell’ente, passa il testimone al Sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella. L’ha così unalla guida del Consiglio di Amministrazione, impegnato in un’intensa attività che in ...

Corriere di Viterbo

... eBay ha in serbo una promozione. Potrai risparmiare sull'acquisto di tantissimi prodotti ... impossibile non citare le aspirapolveri Dreame ,cinese che fa parte del gruppo Xiaomi. ...... un'apprezzata e conosciuta non solo in Italia ma in tutto il mondo. Il francobollo, emesso ... Terminato il periodo di utilizzo, il bollodedicato a questo importante appuntamento ... Viterbo, acqua e crisi Talete. La giurista Solange Manfredi: "Serve azienda speciale per non finire nelle mani dei francesi” L’emozione ha fatto da sottofondo a tutta la mattinata. Celebrare 110 anni di storia è una tappa importante che racchiude, lungo tutto il percorso economico-commerciale, tenacia, coraggio, intuizione, ...Le migliori produzioni casearie del nostro Paese: autentiche, tipiche, artigianali, realizzate con solo latte e caglio 100% italiano. Ecco il meglio da assaggiare ...