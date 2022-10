Automotive in Lombardia | solo lo 0 | 4% di autoveicoli è elettrico

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nuove immatricolazioni auto: benzina 46%, ibride 35%, gasolio 13%, elettriche 5,4% Nel comparto 13.020 imprese attive nella regione con oltre 55mila addetti Circa 6,9 milioni dipresenti sul territorio lombardo Valore aggiunto generato dalla filiera lombarda sopra i 3,6 miliardi di euro CNA: “Siamo favorevoli alla transizione ecologica, ma è irrazionale puntare quasi esclusivamente sulla tecnologia elettrica. Costi sociali ed economici forse di gran lunga superiori ai benefici in termini di sostenibilità” Dal 2035 anche invi sarà la messa al bando relativa alla vendita delle automobili e dei furgoni endotermici tradizionali: secondo il pacchetto “Fit for 55” approvato dal Parlamento Europeo, non si potranno infatti più acquistare auto con motore endotermico. Una decisione che mette in estremo ...

Cisl Lombardia

Le imprese del Nord in difficoltà con le esportazioni In particolare, ine nel Nord Ovest ... Una considerazione a parte interessa l', che nel 2021 si è posizionata del 2% sopra al ...In totale, l'intera produzione industriale del settoreitaliano (inclusa la produzione ...3%), immediatamente seguito da(il 27%), Emilia - Romagna (il 10,4%) e Veneto (il 8,8%). ... La giusta transizione per l'automotive in Lombardia