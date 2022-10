Automotive in Lombardia | solo lo 0 | 4% di autoveicoli è elettrico Nuove immatricolazioni auto | benzina 46% | ibride 35% | gasolio 13% | elettriche 5 | 4%

Leggi su newsagent

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dal 2035 anche invi sarà la messa al bando relativa alla vendita dellemobili e dei furgoni endotermici tradizionali: secondo il pacchetto “Fit for 55” approvato dal Parlamento Europeo, non si potranno infatti più acquistarecon motore endotermico. Una decisione che mette in estremo allarme l’intero comparto dell’regionale che vanta 13.020 imprese attive con oltre 55mila addetti per un valore aggiunto generato di oltre 3,6 miliardi di euro. Il tutto considerando che attualmente lerappresentano solamente lo 0,4% (23.429) dell’intero parco circolabile didellache si attesta attorno ai 6,9 milioni. Sono questi alcuni dei risultati presentati da CNA ...