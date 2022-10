Agenzia ANSA

E' stato, "perché il fatto non sussiste", dalle accuse di violenze sessuali su due pazienti Severino, ginecologo e discusso 'pioniere' della fecondazione assistita. Lo ha deciso il Tribunale ...La ONCE - Extraordinary Events Per la logistica sul territorio il compito saràdalla ... MarcheseTenuta Montenisa MarcheseTenuta Montenisa annuncia la sua partnership con la ... Assolto Antinori, era accusato di violenze su due pazienti - Ultima Ora E' stato assolto, "perché il fatto non sussiste", dalle accuse di violenze sessuali su due pazienti Severino Antinori, ginecologo e discusso 'pioniere' della fecondazione assistita. (ANSA) ...Lo ha deciso il Tribunale di Milano che lo ha anche prosciolto da altre imputazioni. Il suo legale: «Per lui calvario e pregiudizio» ...