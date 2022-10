Ascolti tv | chi ha vinto tra Sopravvissuti e il Gf Vip

Grande Fratello Vip 7, undicesima puntata Ieri in prima serata VINCE #Canale5 #gfivip segna ... in questo modo il meter registra quale programma è visto e anche daè visto. Il meter è ...... accomodati insieme al tuo anziano e parla in modo chiaro e diretto in modo checiò che ... Com'è stata la tua infanzia Dove sei cresciutoè stato il tuo primo amore Ti ricordi la ...Ascolti tv 24 ottobre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Il sindaco sceglie la linea morbida ma rivendica: «Bologna centrale, merita rispetto». Bonaccini e Pd a testa bassa: «Non vedo come possano bloccarli». E Fdi: «Nessuna vendetta ma opere sbagliate» ...