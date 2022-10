ASCOLTI TV 24 OTTOBRE 2022 | GFVIP 19 | 7% | SOPRAVVISSUTI 14 | 4% | STEP 11 | 3% | IACONA 5 | 1% | PORRO 6 | 7% | IL TORNEO DI REAZIONE A CATENA 27 | 6%

(Di martedì 25 ottobre 2022)TV 24· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3093 37.07 PT – 7847 37.34 24 – 3233 38.75 PT – 8151 38.79 Tg1 Rassegna Stampa – 221 9.30Tg1 – 923 18.32Tg1 Mattina – 624 13.81UnoMattina – 739 16.86Storie Italiane – 726 17.56Storie Italiane – 741 15.45È Sempre Mezzogiorno! – 1474 15.70Tg1 + Tg1 Ec. – 3128 24.69 + 2538 20.30Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1667 14.00Oggi è un Altro Giorno – 1661 16.47Paradiso delle Signore – 1731 21.28Pres. Vita in Diretta – 1554 19.71Vita in Diretta – 1939 21.00: Sfida Campioni – 3161 24.51: Sfida Campioni – 4717 27.58Tg1 – 5248 26.13Soliti Ignoti – 4644 21.33– 2595 14.40 (2830 14.18 + 2364 14.57) 1270 11.26 + 1116 11.86 187 8.70 + ...

...Sirianni - 252022 House of the Dragon Il finale di House of the Dragon ha registrato numeri importanti, che l'hanno reso l'episodio conclusivo più visto di HBO dai tempi di GoT Gli...... in collaborazione con la Regione e la Fondazione, sarà trasmesso su RAI DUE, sabato 29, a ... bronzo alle Olimpiadi Estive del 2021, fece registrare il picco d', lo scorso febbraio, ...Ascolti tv 25 ottobre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...