Ascolti TV 24 ottobre 2022 | boom Reazione a Catena con il torneo dei campioni | GF VIP 19 7%

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 25 ottobre 2022) Come sono andati glitv di ieri 24? La settimana è partita con un avvincente palinsesto. Nel pomeriggio hanno tenuto banco le soap e il dating show di Maria De Filippi. Si segnala il successo che Il Paradiso delle Signore continua a riscuotere, giovando all'audience di Rai 1. In prima serata la battaglia a suon di share si è tenuta tra Sopravvissuti e Grande Fratello Vip, chi avrà avuto la meglio? Nessun rivale per Marco Liorni che conha segnato dei risultati stellari. In questo appuntamento hanno fatto ritorno in gioco i miglioridi questa edizione del game show, tra cui anche le Tre e un Quarto.TV ieri 24Prime Time, GF VIP sopravvive a Sopravvissuti Proseguono le vicende dei ...