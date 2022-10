Arriva il primo gesto di pace tra Totti e Ilary Blasi? Ecco cosa sta succedendo tra loro

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Continua il difficile percorso di separazione trae Francesco, dato che l’ex capitano della Roma ha messo in atto undavvero molto importante che non è passato inosservato. Il divorzioin queste settimane sta facendo discutere il popolo del web ma anche i magazine di cronaca rosa, dato che la famosa (ex) coppia non avrebbe deciso di dirsi addio in modo “pacifico”. Un divorzio che ha avuto anche una risonanza mediatica non indifferente e per il quale sia l’ex calciatore che la conduttrice sono pronti anche a recarsi in tribunale per decidere al meglio i termini deiaccordi da un punto di vista economico, e non solo. Il tutto, comunque sia, non finisce qui....