Ancora caldo sull’Italia con l’anticiclone di Halloween | le previsioni

Leggi su italiasera

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) –conScipione l’Africano che porterà per tutta la settimana la Terza Ottobrata temperature massime fino a 32°C in Sicilia e Sardegna e picchi di 30°C anche in Puglia e localmente lungo il versante tirrenico. Anche Roma continuerà a registrare 27-28°C, ben 8 gradi oltre la media del periodo. E se nella storia meteorologica italiana abbiamo toccato ad ottobre anche 36-37°C specie in Sicilia, a Novembre il record nei principali aeroporti italiani si attesta intorno ai 30°C: ebbene, dopo Scipione con la Terza Ottobrata, arriverà anche un ‘monster’ anticiclone diche porterà per la prima volta una Novembrata eccezionale che potrebbe far crollare i record dei 30°C! ‘Monster’ anticiclone in termini di estensione mostruosa, la superficie coperta ...