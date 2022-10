“Anche meno!” | Patrizia Rossetti offesa in diretta | Lo scontro finisce tra le polemiche

(Di martedì 25 ottobre 2022) La conduttricesubisce un affronto senza precedenti: la catfight inassume proporzioni bibliche. trizia(fonte youtube)La spumeggiantesi è delineata da subito come una delle concorrenti più agguerrite e assetate di dinamiche all’interno del “GF Vip”. Durante i primi giorni di assestamento, il cast del programma ha attribuito ruoli e gerarchie e, nella fattispecie, la conduttrice si è conquistata lo status di “primadonna” al pari della pupilla del Bagaglino Pamela Prati. Tra le due intercorre una certa elettricità, e non sono mancati gli attriti durante la loro convivenza forzata in casa. Sigaretta perennemente tra le labbra e lingua schietta,rappresenta l’esatta antitesi della compassata e signorile ...

IlPiacenza

... non solo con il lancio di una nuova icona, macon l'introduzione di alcune migliorie ... letti oche siano. A quanto pare Google sta testando un sistema di segni di spunta inediti per i tre ...Dopo pocodi un'ora dalle prime segnalazioni, inoltre, la situazione non sembra ancora ...10 circa il numero di segnalazioni su Down Detector è notevolmente diminuito, esui nostri client il ... Nella variazione meno soldi per Fondazione Teatri e Ricci Oddi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Confesercenti chiede "una detassazione straordinaria delle tredicesime: un intervento che darebbe impulso a consumi e fiducia".