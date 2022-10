Amici | Nunzio Stancampiano innamoratissimo | la dedica per il compleanno di Cosmary

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 25 ottobre 2022) La storia tra l’ex ballerino di21Fasanelli, anche lei ex dima soprattutto attuale velina mora di Striscia la Notizia, procede a gonfie vele. Nonostante i detrattori che volevano la coppia già in crisi per via del trasferimento di lei dalla Puglia a Milano, dove si registra il telegiornale satirico di Antonio Ricci, i due sono più uniti e innamorati che mai e lo dimostra la recentediper ildi22,Fasanelli festeggia ilcon il fidanzato: ladi luiFasanelli e...