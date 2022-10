Ambra e Renga | weekend in famiglia | le foto al parco con i figli

(Di martedì 25 ottobre 2022)inperAngiolini e Francesco. L’attrice e il cantante sono stati legati dal 2004 al 2015 e lo scorso fine settimana si sono ritrovati insieme ai loro due(Jolanda, 18 anni, e Leonardo, 16) in undivertimenti sul Lago di Garda. Mentre i ragazzi si divertivano sulle montagne russe, i genitori li osservavano da giù sbaciucchiandosi ed abbracciandosi. Nessun ritorno di fiamma, anche se i fan sperano tanto in una reunion.: “Dopo la rottura della miasono finita nella fogna delle fogne” Come da loro stessi dichiarato in alcune interviste, dopo il gelo iniziale seguito alla rottura, hanno saputo ricostruire il rapporto impostandolo su nuove basi. Francesco, 54 anni, ...

Con loro, papà Francesco, storico ex della conduttrice tv. I due non si facevano vedere insieme sui social da tempo, maha voluto condividere attraverso alcune storie Instagram dei ...L'amore che li ha uniti si è trasformato in affetto sincero e rispetto come testimonia il video pubblicato sul proprio profilo Instagram dae Francesco, infatti, hanno scelto di ...I due ex fidanzati hanno trascorso una domenica di svago in un parco divertimenti sul Lago di Garda insieme ai figli, mostrandosi più affiatati e sorridenti che mai ...I due ex hanno trascorso il pomeriggio insieme in un parco divertimenti sul Lago di Garda e c'è chi spera nel ritorno di fiamma ...