Allegri | «Non siamo ancora qualificati neanche per l’Europa League…»

(Di martedì 25 ottobre 2022), il tecnico della Juventus, ha parlato a Mediaset prima della sfida del Da Luz tra Benfica e Juventus, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. La Juve è più dentro che fuori, per qualificarsi le serve un miracolo ma per l’allenatore bianconero non vuol dire che si può abbassare la guardia, anzi. Di seguito le parole di. «Che abbiamo da perdere? Abbiamo molto da perdere. Innanzitutto nonperLeague. E poi abbiamo una gara con un solo risultato perpotersperare di passare il turno. Dobbiamo giocare una partita giusta e seria come le ultime due». La Juve doveva trovare prima la strada giusta. «È inutile parlare coi se e coi ma. Le cose vanno come devono andare. In quel ...

Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity prima della sfida con il Benfica in Champions League Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity prima della sfida con il Benfica in Champions League. Le sue dichiarazioni: RAMMARICO ...LISBONA (PORTOGALLO) - Partita dasbagliare e Juventus costretta a vincere a Lisbona per continuare a sperare di strappare il pass ...giornata del Gruppo H i bianconeri di Massimilianofanno ...20:56 - Squadre in campo per le formalità di rito. Poi finalmente si gioca. Atmosfera caldissima al Da Luz. 20:50 - Dieci minuti al fischio d'inizio del match. 20:00 - Per Alex Sandro si parla di prob ...Per la Champions League della Juventus è arrivato il momento della verità. I bianconeri sono terzi nel girone H a quota 3 punti dietro a Psg (8), e Benfica (8), per sperare ancora ...