Al vaglio del Viminale il blocco delle navi di Ocean Viking e Humanity 1 L’esordio di Piantedosi sul tema migranti ricalca le gesta di Salvini

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un esordio che non fa rimpiangere i tempi di Matteoalquello del neoministro dell’Interno Matteo, pronto a valutare il1 in viaggio nel Mediterraneo. È quanto emerge dalla direttiva inviata ai verticiForze di polizia e della Capitaneria di porto come primo atto dell’ex prefetto di Roma. Aldelildi1 Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni stava pronunciando il suo discorso alla Camera che preclude la richiesta della fiducia al Governo quando il ...

ilGiornale.it

... gli analisti di mercato ritengono che il Redmi K60 Gaming difficilmente verrà annunciato prima... altre informazioni potrebbero essere condivise una volta che il dispositivo sarà passato al...Il comando dei vigili urbani lo ha già redatto e in questi giorni è giunto aldella ... Il piano rappresenta una misura a tuteladecoro di luoghi particolati. In particolare una volta ... Bonus bollette, via l'Isee: le misure al vaglio del governo Meloni Si è tenuta ieri presso la sede di Palazzo Mosti la riunione della Commissione Consiliare Ambiente del Comune di Benevento per discutere delle misure urgenti di efficientamento energetico ...Un 15enne è stato accoltellato in una scuola di Miano in via Caprera 14. Il ragazzino, secondo le prime ricostruzioni della Polizia, è stato colpito al braccio e alla schiena: è stato trasferito all'o ...