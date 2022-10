Al Maschio Angioino di Napoli la mostra “Sacri spiriti I Songye nella Cappella Palatina”

ilmattino.it

I Songye nella Cappella Palatina' (allestita dal 29 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023, per la prima volta in Italia, nella Cappella Palatina deldi Napoli ). Si tratta della più ...I Songye nella Cappella Palatina" (allestita dal 29 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023, per la prima volta in Italia, nella Cappella Palatina deldi Napoli). Si tratta della più ... «Sacri spiriti», mostra sui Songye nella Cappella Palatina del Maschio Angioino di Napoli I consiglieri di opposizione sono usciti dall'aula, Manfredi: "Nessun caso politico, solo un ritardo". A chiedere la verifica dei presenti ...NAPOLI - Venerdì 28 ottobre alle ore 11 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli si presenta la mostra “Sacri spiriti. I Songye nella Cappella Palatina” ...