Agostino Piccinali eletto presidente del Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 ottobre 2022). L’assemblea deldihavenerdì 21 ottobre il, che sarà alla guida delper i prossimi quattro anni, affiancata dai nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per il biennio 2022-2024., 63 anni, dirigente d’azienda, dopo il diploma di ragioniere ha iniziato la sua esperienza lavorativa come praticante presso lo Studio Commerciale Rossi di, nel 1981 ha superato l’esame per l’iscrizione all’Albo dei Ragionieri Commercialisti e per circa 7 anni ha esercitato la professione. Nel 1988 è entrato in Scame Parre Spa, azienda in cui la ...