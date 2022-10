Vanity Fair Italia

Tutti contro Kanye West. Il mondo della modaYe Da Balenciaga a, fino ad Anna Wintour: il fashion system taglia i rapporti col rapper per i suoi commenti sempre più controversi. Chi prende posizione contro Ye di Martina D'Amelio D ...Non si è fatta attendere la replica di Kanye West che con un post su Instagram, poi cancellato, aveva scritto tutto maiuscolo " Fanc***, sono io, loro hanno violato e rubato le mie ... adidas scarica Kanye West, a causa delle sue frasi antisemite Adidas annuncia la fine della collaborazione con il rapper Kanye West, noto anche come Ye, a causa di alcune dichiarazioni antisemite. Lo riporta la Dpa. Al colosso dell’abbigliamento sportivo molti ...Il brand sportswear pone ufficialmente fine alla sua collaborazione con Ye, stilista della fortunata linea Yeezy. Si tratta dell'ennesimo duro colpo per il rapper, reazione più che giustificata alle s ...