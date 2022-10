Abodi | 'Il nuovo stadio a Roma si farà | ci giochiamo Euro 2032'

'Vi prego, come detto da Gabriele Gravina in Giunta oggi, non strattoniamo ilMinistro. Utilizziamo il Coni e i suoi canali. Se poi qualcuno ritiene che il Coni non ha ...ha preceduto Andrea'...Ilcapo di gabinetto di Palazzo Chigi potrebbe diventare il professore Gaetano Caputi , capo ... Invece come capo gabinetto allo sport, con, circola il nome di Giovanni Panebianco , già capo ...Il nuovo ministro dello Sport del Governo Meloni, Andrea Abodi, sembra deciso a portare avanti il progetto di un nuovo Stadio a Roma. Un piano che comprende un obiettivo: ospitare gli Europei del 2032 ...Le parole del direttore tecnico di L'Aquila Soccer School Maurizio Ianni nel fare l'in bocca a lupo al nuovo ministro per lo sport e le politiche giovanili, Andrea Abodi: "Sono stato un… Leggi ...