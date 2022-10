Abbiamo visto di tutto I loro figli | fino a dove si spinge la Gruber contro il governo | Video

(Di martedì 25 ottobre 2022) Siamo a Otto e Mezzo, il regno di Lilli, il programma in onda su La7 e la puntata è quella di lunedì 24 ottobre. E Lilliè sempre più scatenataGiorgia Meloni e centrodestra. Non poteva essere altrimenti. E la conduttrice, alla vigilia del discorso del premier alla Camera per la prima fiducia del suo esecutivo, ecco che cavalca una delle polemiche del giorno, quellaEugenia Roccella, ministro alla Famiglia, finita nel mirino per una lettera a La Stampa in cui ha messo nero su bianco le sue idee. E così, al termine della consueta riflessione a senso unico, ecco che Lilli la rossa si rivolge a Marco Travaglio, altro fuciliere in collegamento. "Parlano tanto di famiglia normale e regolare, ma al giuramentodi ...

Quattroruote

... in modo tale che, se nonun farmaco, possiamo segnalare dove si trova quello di cui il ... Tutto questo sta diventando insostenibile e molte imprese sono a rischio chiusura,che non ...Con Giorgiacondiviso gli stessi concetti e non vedo come l'Italia possa diventare nel ... Non hoin quelle frasi le opinioni personali di Berlusconi, si è limitato a ripetere quelle di ... Roma: abbiamo visto il film su Ferruccio Lamborghini - Quattroruote.it A pochi giorni da Lucca Comics and Games 2022 la nostra intervista a Jacopo Camagni e Marco B. Bucci che ci hanno presentato Simulacri.Il video postato su Twitter da un passeggero che ha assistito alla scena a bordo di un mezzo della linea 32. Il dipendente ha cercato di giustificarsi: «Era un video musicale». Non è la prima volta ch ...