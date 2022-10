Abbandono scolastico dipende molto da appartenenza familiare Le donne sono più istruite degli uomini ma i tassi di occupazione sono bassi Lo dice l’Istat

(Di martedì 25 ottobre 2022) In Italia, nel 2021, il tasso didei laureati 25-64enni è all’82,1%, 4,3 punti più basso di quello medio europeo; il gap sale al 6,8% tra i 30-34enni (81,1%) mentre è di 17,4 punti tra gli under 35 che hanno conseguito la laurea da uno a tre anni prima (67,5%). L'articolo .

Su scuola non ha detto nulla, come sulla lotta all', sulla recluta degli insegnanti" - ha concluso Letta. - L'opposizione nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia ...Su scuola non ha detto nulla, come sulla lotta all', sulla recluta degli insegnanti" - ha concluso Letta. - L'opposizione nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia ...