A 10 anni da Monti | la rivoluzione liberale può attendere Di nuovo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Siccome niente è più inedito dell'edito (Mario Missiroli il Vecchio), potremmo ripubblicare il pezzo che scrissi diecifa, il 16 ottobre del 2012, per celebrare la parabola declinante, a me i ...

Ricordiamo che dal 16 novembre 2011 (insediamento del governo) e per 11 interminabili, non c'è stato un governo della Repubblica scelto dalla maggioranza degli italiani, solo primi ...Dopo quasi undicil'Italia ha un governo frutto di una maggioranza politica uniforme. L'esecutivo guidato da ... Il governo, voluto dal Presidente della Repubblica Napolitano, era un esecutivo ...Oggi è più o meno come ieri e il trauma del cambiamento, con Meloni presidente del Consiglio, non c’è. Ci conosciamo (ancora) tutti ...Dopo quasi undici anni l'Italia ha un governo frutto di una maggioranza politica uniforme. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni rappresenta ...