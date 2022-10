5 libri sulla crescita personale per dare una svolta alla quotidianità

Leggi su quifinanza

(Di martedì 25 ottobre 2022) “È arrivato il momento di lavorare su me stesso”, quante volte ce lo siamo ripetuti? Il primo passo, però, sembra sempre quello più difficile perchè non si sa mai da dove iniziare. Lacorre velocemente, ci schiaccia e ogni giorno sembra scivolarci via dalle mani senza nemmeno rendercene conto. Dunque, il primo step, è sicuramente prendere consapevolezza del famoso “qui e ora”, il tempo presente e investirlo nel migliore dei modi possibili. Si può partire per un viaggio solitario, iniziare a praticare mindfulness o meditazione, ricominciare quello sport che abbiamo abbandonato anni fa ma c’è qualcosa che possiamo fare quotidianamente che può fare la differenza: informarci e leggeredi. Questo tipo disono un ottimo strumento per chi vuole “cambiare marcia” e ...