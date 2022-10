5 libri da leggere sulla disabilità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022)è un ottimo modo per superare pregiudizi ma anche per indagare qualcosa che non conosciamo; se volete fare in modo che i vostri figli conoscano da vicino le difficoltà dei disabili e che siano più inclusivi o se anche voi avete bisogno di un supporto in tal senso ecco consigliati dapiuvenduti.it. The child reads a book lying on a cozy rug at home with his favorite toy teddy bear.Colpa delle Stelle Tra i romanzi dedicati ai più giovani che parlano dic’è Colpa delle Stelle, il capolavoro di John Green che è stato anche trasformato in film. Pubblicato nel 2012, diventato in poche settimane best seller, racconta le vicende di Hazel Grace, una sedicenne che soffre di cancro ai polmoni. Durante la terapia incontra altri giovani ragazzi con patologie di diverso tipo tra cui Gus, malato di osteosarcoma. Il ...