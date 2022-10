3 regole del bon ton a tavola da usare ogni giorno

Leggi su panorama

(Di martedì 25 ottobre 2022) In una cena di gala o per altre occasioni speciali può essere utile conoscere alcunedi bon ton e fare la differenza a. Anche se la mise en place e la modalità di condivisione del cibo sono diventate meno complesse e la libertà è certamente preferita rispetto a modi di fare più plastici, ci sono alcune cose che non passano proprio mai di moda. Vediamo insieme quali sono gli errori più comuni! Buon appetito: sì o no? Lo sappiamo che appena vi sedete adite subito a tutti “buon appetito!” pensando che sia cosa buona e giusta. La verità? Che purtroppo è sbagliatissimo, perché secondo ledi bon ton larappresenta il luogo perfetto per fare conversazione, con il cibo come elementi accessorio che rende più piacevole l’occasione. Si presuppone quindi che quest’ultimo sia ...