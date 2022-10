Zelensky non significa «il maligno possiede il mondo»

Leggi su facta.news

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il 14 ottobre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che il nome del presidente dell’Ucraina, Volodymyry (anche trascritto dall’ucraino con Volodymyro Volodymyr Zelenskiy), significherebbe «ilil». Come prova nel post viene riportata questa frase «zele skyj volody myr» che in ucraino si tradurrebbe con l’espressione riportata in precedenza. Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, dopo aver inserito il nome del presidente ucraino in diversi tool di traduzione non compare la traduzione indicata, come si può verificare qui e qui. Nel post oggetto di analisi il nome e il cognome del presidente vengono suddivisi in gruppi di lettere più brevi. In base a questo metodo il nome di Volodymyry diventa ...