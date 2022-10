WWE | Bray Wyatt è indicato come il top babyface di SmackDown

... The Fiend! Sullo stage viene inquadrata una porta, poi scardinata e che lascia spazio al ritorno shock di Wyatt!Wyatt è nuovamente ine il pubblico di Philly è totalmente in delirio . Dove ...Wyatt schienò AJ Styles con la patentata Sister Abigail, diventando per la prima volta in carrieraChampion . No Way Out 2009: Edge vs John Cena (C) vs Chris Jericho vs Rey Mysterio vs Kane ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Bray Wyatt's WWE return has drawn overwhelmingly positive fed "I just loved the way they teased it all the way through," DDP said while on "DDP Snake Pit." ...