Wanda Nara | posizione bollente | il decolleté sta per uscire dalla maglietta

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Donna di una bellezza incredibile;riesce perfettamente a mandare fuori di testa i suoi fan. Ecco come. Iniziamo con l’aspetto lavorativo e da questo punto di vista bisogna menzionare, per forza di cose, la sua partecipazione nel ruolo di opinionista sia a Tiki Taka (dove ebbe una discussione con Cassano) sia al Grande Fratello dove, in compagnia di Pupo, commentava le vicende degli inquilini della casa più spiata d’Italia. InstagramPassando al discorso sentimentale, invece, va ovviamente citata la storia avuta con Mauro Icardi; i due sono stati sposati per otto anni ma andiamo con ordine. Bisogna, infatti, citare il presunto tradimento del centravanti nerazzurro con China Suarez e una situazione, ovviamente, non semplice che però la coppia riuscì piano piano a superare. Successivamente è uscita la voce di un presunto flirt tra ...