Volley | le migliori italiane della prima giornata di A1 | Antropova inizia con le marce alte | Bosetti è una certezza

(Di lunedì 24 ottobre 2022) LEDI A1 EKATERINA: l’opposta di Scandicci riprende da dove aveva lasciato. Chiude questadi campionato come migliore marcatrice italiana in assoluto con 21 punti, di cui 14 trovati in attacco e soprattutto ben 5 direttamente al servizio. Con l’addio di Paola Egonu, la 19enne avanza la sua candidatura a miglior oppostaSerie A1. ALESSIA ORRO: la stagione del VeroMilano si è aperta con una vittoria per 3-1 sulle neopromosse di Pinerolo. Fatta eccezione per un terzo set ricco di amnesie dell’intero sestetto, la palleggiatricenazionale ha saputo gestire al meglio le sue attaccanti e i loro momenti. 3 muri ed 1 attacco le ...

Olympics

GIANLUCA GALASSI: Grande prestazione del centrale azzurro che non lascia respirare gli attaccanti e i muratori avversari. Chiude con 9 punti in 3 set, il 78% in attacco e 2 muri. TOMMASO STEFANI: ...Curinga - Prima giornata del campionato regionale di Serie D dimaschile. Si affrontano la pallavolo Praia contro la neo promossa Blue Foxies Curinga. Con ...matassa con i suoi uomini... Pallavolo Femminile · Risultati Italia nella Finale bronzo vs USA: 3-0, le azzurre schiantano le campionesse Olimpiche e conquistano il primo bronzo iridato di sempre | Mondiale di Volley 2022 Siamo molto contente di questo risultato, cercheremo soprattutto di migliorare la nostra prestazione anche in quei momenti in cui siamo in vantaggio con il punteggio, abbiamo molto lavoro ancora da ...Così come lo scorso anno, per i cucinieri arriva un passo falso contro i monzesi a inizio stagione. Se nel 2021/22 la sconfitta in Semifinale di Del Monte® Supercoppa all’Eurosuole Forum era costata l ...