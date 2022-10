Volley Italia | quali saranno gli impegni della nazionale nel 2023?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’Italci ha regalato una splendida estate, facendoci emozionare e tenendoci tutti con il fiato sospeso: lamaschile ha vinto i Mondiali, mentre quella femminile ha conquistato la medaglia di bronzo (con non poche critiche nonostante l’ottimo podio). I tifosi, già in astinenza emotiva dopo la montagna russa di emozioni provate in queste settimane, si stanno chiedendo quando tornerà nuovamente in campo l’. Bene, anche se la risposta non farà piacere agli appassionati, bisognerà aspettare ilper vedere nuove partite con gli azzurri in campo. Tra giugno e luglio prossimo, infatti, si disputerà la Nations League: le donne vi arriveranno da campionesse in carica mentre gli uomini proveranno a fare meglio del quarto posto dell’ultima edizione. Europei ine ...