ilmattino.it

... 29enne legato ai De Micco - De Martino , ucciso il 15 marzo 2021 nel rione Fiat (nell'è ... Il 17 settembre 2021 c'è stato poi il tentato omicidio adi Giuseppe Damiano , 30enne affiliato ...... 29enne legato ai De Micco - De Martino , ucciso il 15 marzo 2021 nel rione Fiat (nell'è ... Il 17 settembre 2021 c'è stato poi il tentato omicidio adi Giuseppe Damiano , 30enne affiliato ... Volla, agguato nel piazzale della galleria gastronomica: ucciso un ragazzo di 22 anni Omicidio a Volla nel piazzale della galleria gastronomica “In Piazza”, via Monteoliveto 41. Vittima il 22enne Alessio Bossis, ucciso a colpi d'arma da fuoco. Sul ...Un 22enne è stato ucciso in un agguato a Volla, in via Monteoliveto: sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo ...