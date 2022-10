Volantino Eurospin ‘La spesa intelligente’ | offerte dal 27 ottobre al 6 novembre 2022

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La nota catena di supermercatitorna con tantissime novità e! Un nuovo, “Laintelligente” sarà disponibile dal 27e fino al 6. Tante promozioni e sconti su 1.200 punti vendita. Ecco i prodotti migliori in offerta! Maxidacon “Laintelligente” Lecontenute nel nuovo“Laintelligente” sono numerose e comprendono tantissimi prodotti: dalle mele Golden in offerta a 0,99 euro al chilo, parmigiano reggiano dop 24 mesi a 13,99 euro, polpa di pomodoro a pezzetti 400 gr a 0,45 euro; olio di semi di girasole a 9,79 5 litri, frollini con panna 700 ...

Senza perdere altro tempo, vediamo subito quale elettrodomestico presente suldi settembre sta letteralmente andando a ruba e tutte le sue caratteristiche tecniche., ...L'ultimodicomprende delle offerte che non passano di certo inosservate. Basti pensare che è possibile acquistare i cinque elettrodomestici che tutti vogliono a meno di 15 euro . ...Eurospin è pazzesca, le offerte sono disponibili solamente in questi giorni e garantiscono un risparmio davvero inedito.Eurospin, nuove offerte speciali con tantissimi prezzi bassi su cui fare affidamento per spendere poco o niente.