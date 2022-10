Vogliono già imporre l’austerity alla Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Non sarà un compito facile, quello di Giorgia. Essere il primo premier donna d’Italia non l’aiuterà certo nei dossier europei, men che meno essereguida di una coalizione di centrodestra. Il periodo poi non è dei migliori, con la guerra in Ucraina e la crisi del gas ancora da affrontare. Lo si è capito dalle prime dichiarazioni del Fondo Monetario Internazionale, il quale oggi – oltre a certificare la recessione che verrà (ultimo regalino di Draghi uscente) ha inviato alcuni chiari messaggi al premier entrante che dovrà affrontare “un mix tossico di crescita debole e inflazione elevata”. In sintesi: no a politiche fiscali espansive, no al tetto al prezzo del gas (capito?) e no aiuti a pioggia. Tradotto: più austerity che altro. Le ricette del Fmi Alfred Kammer, direttore dello European Department al Fondo Monetario Internazionale, lo ha ...