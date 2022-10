Vittoria importantissima del Napoli | cosa ha fatto il presidente De Laurentiis all’Olimpico!

(Di lunedì 24 ottobre 2022) È appena terminata la partita valida per l’undicesima giornata di Serie A tra la Roma allenata da mister Josè Mourinho e ilallenato da mister Luciano Spalletti. La gara è terminata 1 a 0 per gli azzurri capitanati da Giovanni Di Lorenzo, che vede così allungare la propria squadra in classifica a 29 punti, a più 3 dalla seconda, ovvero il Milan che ieri ha battuto per 4 reti a uno il Monza di Silvio Berlusconi. La partita la sblocca a dieci minuti dalla fine della gara, Victor Osimhen, che realizza il suo gol numero 4 in campionato, 5 in totale, contando Serie A e Champions League. Arrivati a questo punto della stagione la squadra partenopea è l’unica squadra italiana, e una delle poche europee, ad essere ancora imbattuta, poichè l’Atalanta allenata da mister Gian Piero Gasperini ha perso la sua prima gara contro l’altra squadra della capitale, ...

Inter - News Ufficiali

pesante per l'Atletico per rimanera aggrappato al gruppo di testa e non perdere terreno ... La partita è, non solo per i punti in palio ma perchè entrambe le squadre sono ancora ...La neopromossa Baranzatese viene da unapesantissima e vuole i tre punti per continuare a sognare una qualificazione ai playoff. ... Musitano 7 Sul finale effettua una parata... Inzaghi: "Ci abbiamo creduto fino all'ultimo. Vittoria importantissima" Osimana-Atletico Ascoli 0-2, Giandomenico: “Vittoria che dà morale. Contento per il ritorno con gol di Minnozzi” - picenotime.it - IT ...Una vera prodezza personale, quella del centravanti nigeriano, che si è letteralmente inventato un gol all'ottantesimo.