Virginia Stablum | Miss Universo Italia 2022

Stile e Trend Fanpage

Nel 2017, la Mauro aveva vestito i panni di corteggiatrice ed era tra le pretendenti del tronista Nicolò Brigante: quest'ultimo, alla fine, scelse, ma anche tra di loro non è durata ...Di chi stiamo parlando Di, la corteggiatrice scelta dal tronista siciliano Nicolò Brigante. Quest'ultimo l'aveva preferita alla 'rivale' Marta Pasqualato, ma fuori dal programma non ... Virginia Stablum a Miss Universo: Vorrei essere la prima mulatta a portare la corona a casa Grandi progetti per Tina Cipollari, il volto storico di Uomini e Donne che, negli scorsi giorni, ha fatto un annuncio importante sui social. A partire dal 25 ottobre infatti, sarà disponibile in tutte ...Virginia Stablum rappresenta l’Italia a Miss Universo 2022. Alla competizione vuole portare il valore della multiculturalità: “Sono un mix di culture diverse, ma sono italiana al 100% e posso rapprese ...