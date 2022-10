Villarreal | Baena alza la maglia e mostra dedica al vicepresidente morto | espulso dall’arbitro

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Sta destando parecchio scalpore in Spagna quanto accaduto nel match tra ile l’Almeria. Il giocatore del sottomarino giallo, Alex, dopo aver segnato ha esultatondosi la maglietta (senza toglierla) perre unaa Jose Manuel Llaneza,del club da poco. L’arbitro, però, è stato inflessibile: cartellino giallo, ed era il secondo, quindi espulsione per l’incredulità generale. Una vicenda destinata dunque a far ancora discutere, visto che il fischietto, non capendo cosa stava succedendo, non è riuscito ad adoperare la regola più importante, quella del buonsenso. SportFace.