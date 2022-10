Verstappen vince sempre? Insulti ai suoi meccanici | sconcertante team radio | Ascolta

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Incontenibile, incontentabile Max. L'olandese della Red Bull, fresco di secondo titolo mondiale di fila di F1 vinto, non concede nulla né agli avversari né al suo box.il Gp di Austin negli Stati Uniti, beffando anche il povero Lewis Hamilton che sperava in un acuto in una stagione difficilissima, e mette in riga pure Charles Leclerc, terzo con la sua Ferrari. Per Max sono 13 le vittorie nel 2022, record di Vettel e Schumacher uguagliato: miglior omaggio al fondatore della Red Bull Dietrich Mateschitz, scomparso sabato, oggettivamente non poteva esserci. Ma nel circus e sui social oggi si parla solo delcon cuiha redarguito iuomini, segno evidente del suo essere "cannibale". Motivo del cazziatone? Il pit stop di 11 secondi, ...

Più forte di tutti, anche della sfortuna:superando in pista Leclerc ed Hamilton dopo che un problema al pit stop l'aveva rispedito indietro, dimostrando come il binomio tra Red Bull e il pilota olandese sia in questo momento ...DIRETTA FORMULA 1/il GP USA! Red Bull campione del mondo! E pensare che l'incontro per il Boca si era messo nel peggiore dei modi visto che alla Bombonara era iniziato tutto in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Max Verstappen vince in Texas davanti a Hamilton e Leclerc. Sainz costretto al ritiro per collisione in Curva 1 con Russell.