QUOTIDIANO NAZIONALE

L'attrice premiata a Venezia: 'Sono cresciuta in casa con Anthony Quinn, la Cardinale e la Andress e con il grande regista che mi offrì una parte. Ma prima di arrivare al cinema ho fatto la ...È stato solo attraverso ulteriori analisi che gli astronomi hanno scoperto lanatura del ... " È ancora troppo presto per dirlo ", ha commentato l'astronomaAnderson della Curtin University. "... Vera Gemma "Mio padre Giuliano era bello e impossibile Solo Leone mi capiva" L’attrice premiata a Venezia: "Sono cresciuta in casa con Anthony Quinn, la Cardinale e la Andress e con il grande regista che mi offrì una parte. Ma prima di arrivare al cinema ho fatto la spogliarel ...La tronista di Uomini e Donne non convince Cipollari, e in una recente intervista ha parlato anche di Gemma e delle altre dame del cast ...