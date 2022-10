Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 24 10 22

Leggi su isaechia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Io sono ferma a questa scena dalle 15.10, ve lo dico. Piantata lì davanti come i vecchietti di fronte ai cantieri, come gli automobilisti quando si imbattono in un incidente. Sai già che non è il massimo dello spettacolo ma è più forte di te, proprio non riesci a resistergli. Il siparietto tra Pinuccia Della Giovanna, Alessandro Rausa e Rosalia è stato un mix di devasto imprevisto, sano trash e il cringe più puro. La regina di Vigevano che scappa dietro le quinte dopo l’ennesimo ballo dove Alessandro le preferisce qualcun’altra (nel caso specifico Ida Platano, che è messa così male da arrivare a stuzzicare persino la Pinuccia avvisandola che mentre ballava col Rausa “gli stavo dicendo che lo vado a trovare e passo un giorno con lui!“. E niente, la piccola fiammiferaia proprio gnafa a non intromettersi in qualsiasi momento che non la riguardi pur di recuperare qualche altra ...