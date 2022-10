“Uno dei miei è stato aggredito” | Roma-Napoli | l’accusa di Mourinho

Agenzia Nova

... presidente dell'associazione di cooperazione internazionale Cospe , lo definisce "scippo". ... ècampesinos, non di Giorgia Meloni" ...Ma noi ne abbiamo bisogno per la completezza, èpiù forti che abbia mai visto nel gioco aereo ed è un fattore sulle palle inattive. Anche in fase difensiva, la sua altezza è risultata ... Medio Oriente: morto in un attentato uno dei leader del gruppo palestinese “Fossa dei leoni” A quarant'anni dall'uscita de L'indiano, a cui collaborarono con il cantautore genovese, i due tornano a incrociarsi pubblicando due memoir curiosamente analoghi ..."I titoli non si vincono dopo 11 partite, si vincono a maggio o a giugno. Dobbiamo mantenere i piedi per terra. Zero presunzione o atteggiamenti da fenomeni". (ANSA) ...