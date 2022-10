Una tecnica medica che sfrutta l’azione dell’anidride carbonica per stimolare il microcircolo È davvero efficace in caso di cellulite? E quante sedute servono per notare i risultati? Le risposte del dermatologo Antonino Di Pietro ai dubbi più comuni

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Micro iniezioni di anidrideche possono aiutare la pelle a ritrovare un aspetto più sano e luminoso. Parliamo della carbossiterapia, una praticaampiamente diffusa che può essere utile per il trattamento di diverse patologie cutanee oltre che per mettere k.o. la tanto odiata. Un inestetismo, che sembra riguardare circa l’80% delle donne. La medicina estetica, non a, ha cercato negli anni di fornire soluzioni sempre più mirate per il trattamento della buccia d’arancia, mettendo a punto metodiche differenti. Tra queste, proprio la carbossiterapia. Come funziona il trattamento? E cheassicura? Lo abbiamo chiesto al ProfessorDi, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis. ...