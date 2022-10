Un nuovo sito per i “Pics” | l’amministrazione | “Affidati tutti i progetti Opposizione? Solo polemiche”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Www.benevento.it: è ilinternet contenente tutte le informazioni relative ai 13europei. La novità è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il settore Urbanistica del Comune. Presenti il sindaco Clemente Mastella, il suo vice Francesco De Pierro e ancora l’assessore Molly Chiu, il dirigente Antonio Iadicicco e il professionista Francesco Mauriello. Dall’incontro è emerso che sono ormaii lavori dei tredicie che presto potrebbero esserci novità per il finanziamento della Torre Biffa, costruzione longobarda sul Fiume Calore, in via Posillipo e sulla manutenzione degli affreschi di piazza ...