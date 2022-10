Un figlio laureato Costa in media 130mila euro (ma può arrivare quasi al milione)

Leggi su iltempo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Centotrentamila. Ecco quanto, in, accompagnare economicamente undall'asilo alla laurea. E' la stima realizzata dalla società Moneyfarm e riportata da Repubblica. Si tratta di una, appunto. Volendo economizzare, si può spendere anche "soli" 53mila. Mentre chi sceglie un percorso "a 5 stelle", con scuole private e le migliori università del pianeta, può dover investire addirittura fino a 700mila. Col dubbio che il pargolo in questione difficilmente arriverà a guadagnare cifre simili in tutta la sua vita. Nel dettaglio, racconta Repubblica, "si passa dai 60milaper una laurea magistrale a Napoli (costo della vita e sfizi inclusi) a 572mila per un Mba a New York". Il percorso più economico, 53mila ...