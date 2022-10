Un 20enne ha sfregiato una donna al volto con una bottiglia | il giovane è stato arrestato

RaiNews

Un giovane di 20 anni hauna donna al volto, all'interno della sua abitazione. E' successo a Udine e l'aggressore è stato arrestato. Il giovane è entrato nell'appartamento della vittima colpendola violentemente , ...14.33 Sfregia donna in casa, arrestatoUn ventenne è stato arrestato a Udine dalla Polizia per averuna donna, senza apparente motivo. La donna ha riportato lesioni permanenti. L'aggressione è avvenuta in un appartamento ... Udine, 20enne arrestato per aver sfregiato al volto una donna con una bottiglia rotta Gli agenti della Questura di Udine hanno arrestato un cittadino italiano 20enne, residente in provincia, per aver procurato lesioni permanenti al volto a una donna. Il ragazzo ha raggiunto la donna, ...UDINE - Un ventenne è stato arrestato a Udine dalla Polizia per aver sfregiato una donna, senza apparente motivo. La donna ha riportato lesioni permanenti. L'aggressione è avvenuta in un appartamento ...