Ultime Notizie – Sondaggi politici | Fratelli d’Italia vola e Forza Italia scende

(Di lunedì 24 ottobre 2022)cresce ancora, il Pd è stabile,cala. Ilo Swg per il Tg La7 assegna ail 28,3% secondo le intenzioni di voto: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,9% e allunga sul Pd, stabile al 17%. Il M5S cede lo 0,3% e ora vale il 16,4%. La Lega guadagna lo 0,1% e arriva all’8,6%. Azione-Viva crescono dello 0,3% e salgono all’8,4%, mentre spicca il passo indietro didal 7,5% al 6,2%. Verdi e Sinistra rimangono al 4,1%, +Europa è al 3,1% (-0,2%) mentre Italexit sale al 2,6%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

... è deceduto quest'oggi lunedì 24 ottobre dopo aver avuto un'emergenza medica ed essersi schiantato con la sua auto contro un edificio , come ha riportato TMZ in questeore. Ulteriori dettagli ..., chiuse le indagini sulle plusvalenze. La Procura di ha notificato ai componenti del Consiglio d'amministrazione del club bianconero l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, iniziate nel ... Governo Meloni, le ultime notizie | Salvini: «Torneremo a far rispettare i confini. Il Ponte Creerebbe 100... Cresce a dismisura la passione dei tifosi del Napoli, a maggior ragione dopo il successo di Roma. Oggi alle 15:00 è partita la vendita dei biglietti per la gara contro il Sassuolo che si disputerà il ...Paul Dano, in una recente intervista, ha spiegato qual è l'attore che lo ispira di più, con le sue movenze, a livello registico.