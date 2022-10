Ultime Notizie – Salute | cybersecurity e green le priorità del DigitalMeet 2022

(Di lunedì 24 ottobre 2022)sono state ledel, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, organizzato da Fondazione Comunica e I-Center Tag che ha chiuso i battenti con un bilancio è “più che positivo”. L’edizione di quest’anno ha infatti visto in campo 110 eventi, 210 speaker, 70.000 partecipanti, tra persone in presenza e online ed il festival ha registrato circa il 15% in più di seguito rispetto al 2021, sintomo, secondo gli organizzatori, che la pandemia ha impresso una forte accelerazione alla digitalizzazione e anche al cambio di paradigma per il pubblico che ha riscoperto il piacere e i vantaggi della ‘vita agile’ prediligendo la partecipazione da remoto agli eventi pubblici. ...

Corriere della Sera

... comune di palmanova ex caserma filzi giuseppe tellini luca pianipalmanova riqualificazione palmanova strada delle milizie strada milizie palmanovaRiapre la Strada delle ...Solange Marchignoli, avvocato di Alessia Pifferi , ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 , ha commentato lerelative al caso della morte della piccola Diana . Gli esami tossicologici, infatti, hanno rilevato la presenza di benzodiazepine nel corpo della bambina. La difesa, nonostante ciò, ... Governo Meloni, le ultime notizie | Salvini: «Torneremo a far rispettare i confini. Il Ponte Creerebbe 100... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...