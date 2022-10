Ultime Notizie – Lettera aperta a La Russa da madre parà morto in Afghanistan

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Unaindirizzata al neo Presidente del Senato, Ignazio Lada Annarita Lo Mastro, ladelDavid Tobini, ildella Folgoread appena 28 anni il 25 luglio del 2011, a Bala Mourghab, in, per chiedere una “presa di coscienza su quanto accadde” quel giorno in cui morì il giovane. E per denunciare “quanto l’inganno e la beffa sulla dignità fecero da padrone”. Ecco cosa scrive Annarita Lo Mastro, che non si è mai fermata per cercare la verità sulla morte del figlio: “Salve ex Ministro della Difesa, oggi Presidente del Senato. La rivedo seduto su una di quelle poltrone del “potere”, proprio come quando la conobbi. Una data e un nome: 2011. 25 luglio. David Tobini. Il caporal Maggiore Scelto dell’Esercito ...