Ultime Notizie – Governo | Michela Murgia | “Meloni pretende articolo maschile? E’ modello di potere maschilista”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Bisognerebbe chiedere a Giorgiaper quale motivo ce l’ha con la lingua italiana. Perché ‘il presidente’ ha il suo femminile che è ‘la presidente’, quindi non è che si può arbitrariamente decidere quale parte della grammatica italiana rispettare e quale parte no. Quindi non è questione di femminismo, è questione di parlare la nostra lingua”. A dirlo in un’intervista all’Adnkronos è la scrittrice, che interviene così nella polemica sul linguaggio di genere scaturita dalla scelta di Giorgiadi essere indicata alcome ‘il presidente’, e che ha scatenato polemiche e dibattiti. Primi fra tutti i giornalisti Rai che, attraverso l’Usigrai, hanno protestato ieri parlando di “pericoloso arretramento” ed evidenziando che in molte testate della Rai le direzioni “stanno ...